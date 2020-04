Santa Maria Hoè: polletti allo spiedo e patatine "contro" il Coronavirus

Polletti allo spiedo e patatine contro il Coronavirus. Non si tratta di una fantomatica cura ideata da qualche "santone" nell'epoca dei social, ma della bella iniziativa di solidarietà ideata a Santa Maria Hoè.

A coloro che a causa dell'emergenza sanitaria risultano più colpiti economicamente, infatti, la "Polleria Rosticceria Vincenzo e Nuccy - Formenti" del mercato di Santa Maria Hoè mercoledì 29 aprile donerà oltre 100 polletti allo spiedo con le patatine. La consegna sarà a domicilio, a cura dei volontari della Protezione Civile.

«Ringrazio la "Polleria Rosticceria Vincenzo e Nuccy - Formenti" per questa donazione concreta in favore dei cittadini di Santa Maria Hoè e di La Valletta Brianza» ha commentato, soddisfatto, il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla.

Contagi fermi a 11 in paese

In paese, intanto, la situazione è andata "normalizzandosi": da giorni non si registrano più nuovi casi di contagio, fermi a 11. «È un buon segno: i limiti imposti delle disposizioni stanno portando i loro frutti positivi - prosegue Brambilla - Abbiamo acquistato mascherine chirurgiche da riservare solo ed esclusivamente alla cittadinanza. Si tratta di dispositivi medici. Domenica sera è terminata la distribuzione straordinaria porta a porta di queste mascherine a tutte le famiglie. Abbiamo consegnato tre mascherine per ogni nucleo familiare, un foglio informativo con informazioni concernenti diversi servizi attivati in questa emergenza Coronavirus e un flaconcino di gel igienizzante a base alcolica per le mani. Il gel è stato donato dal Gruppo Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e dal Cai di Rovagnate, in collaborazione la società stessa che li ha forniti, che ringrazio».