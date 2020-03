Santa Maria Hoè, lo striscione "Andrà tutto bene" sul balcone del Municipio

A Santa Maria Hoè proseguono i pattugliamenti quotidiani per verificare le mobilità dei cittadini nel rispetto delle disposizioni governative per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Ma c'è anche spazio per l'ottimismo e la voglia di guardare con fiducia al futuro seppure in un momento così complicato.

Il sindaco Efrem Brambilla nei giorni scorsi ha fatto affiggere uno striscione commovente sulla facciata del Municipio, realizzato da un bambino: riporta l'ormai celebre slogan "Andrà tutto bene", con i colori dell'arcobaleno.

«Ho affisso questo striscione fuori sul balcone del Municipio di Santa Maria Hoè - spiega Brambilla - Me lo ha donato un bravissimo bambino del paese che si chiama Samuel Viganò Agostoni. Mi ha detto: "Quando finisce tutto me lo riporti?", mi ha commosso. Grazie, Samuel, a nome di tutta la collettività di Santa Maria Hoè. Questo striscione sarà il simbolo della nostra battaglia contro il Coronavirus. Spero di riportartelo presto».

Domenica sera a Santa Maria Hoè e nelle sue frazioni i cittadini hanno risposto presente all'appello del sindaco, affacciandosi da casa e suonando uno strumento o cantando. Vi proponiamo l'Inno di Mameli suonato al basso da Francesco.

