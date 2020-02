Dieci anni di musica e divertimento: "La Sbiellata" di San Zeno è arrivata al capolinea

Si chiude con l'edizione numero dieci "La Sbiellata" di San Zeno, frazione ("di nessuno") di Olgiate Molgora dove dal 2010 si teneva l'appuntamento musicale e culinario di luglio. Che non si rinnoverà nel 2020, come hanno fatto sapere gli organizzatori attraverso un breve video di saluto diffuso sulla loro pagina Facebook.

Si ferma qui l'esperienza di un gruppo senza eguali che ha lasciato un'impronta indelebile in ognuno di noi e in ognuno di voi. Prendetevi tre minuti e alzate il volume, abbiamo qualcosa da dirvi.



Semplicemente, grazie a tutti. Ci vediamo in altre forme! #SbiellatiXsempre



Gli Sbiellati