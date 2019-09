Nuovo campo, fiaccolata e spettacolare coreografia: aperta la nuova edizione dello Scigalott d'Or

Una festa patronale al passo con i tempi, dal nuovo campo in erba sintetica, inaugurato da don Carlo Gerosa, fino alla parte digitale. Dopo mesi di lavoro, nella serata di mercoledì 3 settembre è stato ufficialmente aperto lo Scigalott d'Or edizione 2019, tradizionale festa del rione di Acquate che vedrà sfidarsi tra di loro le sei contrade che lo compongono.

Il nuovo campo in erba sintetica: prosegue la raccolta fondi

La serata è stata aperta dall'arrivo delle giovani cicale, simbolo dell'evento, arrivate sul campo tra gli applausi delle centinaia di persone presenti. Dopodichè il parroco, alla presenza del sindaco di Lecco Virginio Brivio, ha proceduto con il taglio del nastro e ha preso la parola, rinvolgendo il suo saluto e il suo messaggio agli intervenuti. La parola è poi passata a Matteo Mezzera, presidente della Futura 96: la società, in collaborazione con la Parrocchia, è stata fondamentale promotrice dell'intervento di riqualificazione del terreno di gioco, omologato per le partite a nove giocatori.

«E' possibile contribuire al pagamento della struttura - ha sottolineato Mezzera, premiato con una targa dallo staff dello Scigalott - prendendo parte alla raccolta fondi organizzata attraverso la vendita benefica delle zolle. Speriamo che tutti possano darci una mano durante questi giorni di festa e anche oltre». Proprio Mezzera e don Gerosa hanno calciato il primo pallone verso una delle due porte: un rigore, segnato dal Parroco, che ha dato il virtuale inizio anche all'attività sportiva.

Parola, poi, al primo cittadino Brivio: «La creazione di una struttura del genere è importante sotto l'aspetto aggregativo e sportivo, vedremo, come Comune, di aiutare economicamente a pagare il campo, poichè la pratica sportiva è estremamente importante. Il prossimo Scigamatt (14 settembre, ndr) sarà invece inserito all’interno della festa dell’ambiente e il momento sarà utilizzato per lanciare messaggi non retorici relativi a ciò che ci circonda».

Coreografia e capicontrada: che show!

Superato il momento dei saluti, è stato il momento di accendere la fiaccola che dominerà il campo da calcio nel corso di tutta la festa patronale. Il momento ha preceduto l'esecuzione della spettacolare coreografia, per la cui creazione giovanissimi e ragazzi hanno dedicato parecchie ore nel corso delle ultime settimane.

Ultimo, ma non per importanza, è stato il momento in cui sono stati presentati i capicontrada delle gare che si terranno in questi giorni, che hanno corso sul perimetro del campo "armati" di un fumogeno colorato: