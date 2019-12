Scigamatt e beneficienza: parte del ricavato donata alla ricerca contro la leucemia infantile

Mille euro in beneficienza per contribuire alla ricerca che vuole combattere la leucemia infantile. E' il bel gesto degli organizzatori della Scigamatt, la mad run tutta lecchese che si tiene nel corso dei primi giorni di settembre: la cifra è stata devoluta a "Gli Amici di Chiara", associazione ONLUS che raccoglie fondi per il Comitato Maria Letizia Verga presso l'ospedale San Gerardo di Monza per lo studio e la cura della leucemia infantile. L'associazione ha inviato una lettera di ringraziamento diretta agli organizzatori della Scigamatt, ringraziando per il bel gesto.

Il Gruppo “Gli Amici di Chiara” è composto da sessanta volontari che dedicano il loro tempo e sforzo per realizzare le nostre molteplici attività a sostegno del"Comitato M.L. Verga". «Tutte le nostre iniziative - fanno sapere - sono finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo la leucemia infantile ed a raccogliere fondi da destinare alla ricerca ed allo sviluppo del reparto di ematologia pediatrica del Nuovo Ospedale S. Gerardo di Monza. Il nostro Gruppo è composto da intere famiglie che lavorano assiduamente, la loro fatica è premiata dal successo delle nostre attività, che riescono a trasformare momenti di divertimento in solidarietà».