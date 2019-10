Sciopero generale, 24 ore di stop: dalla scuola ai trasporti, rischio caos anche per i rifiuti

Silea SpA ha informato che, a causa dello sciopero generale proclamato per l’intera giornata del prossimo 25 ottobre dal sindacato generale di base, è possibile che si verifichino disservizi nelle raccolte dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana.

Lo sciopero del 25 ottobre

Sciopero generale 25 ottobre 2019: l'ultimo venerdì del mese di preannuncia come una giornata da incubo nelle principali città italiane, a causa della protesta di 24 ore indetta dai sindacati Cub, Sgb, Si-Cobas e Usi-Cit. Dalla scuola ai trasporti, i lavoratori sia pubblici che privati scenderanno in piazza per chiedere l'aumento dei salari e delle pensioni, la cancellazione del Jobs Act della legge Fornero, oltre che per la riduzione degli orari e dei carichi di lavoro. Le principali manifestazioni si terranno a Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Catania.

Sciopero generale 25 ottobre 2019: rischio caos per i trasporti

A rendere la giornata di venerdì 25 ottobre più difficile del solito per i cittadini sarà soprattutto la protesta dei lavoratori del trasporto pubblico. A causa dello sciopero generale di 24 ore indetto da a Sgb (Sindacato Generale di Base), Cub (Confederazione Unitaria di Base), Usi-Cit (Unione Sindacale Italiana) e Cobas, ci potrebbero essere disagi per la mobilità. A rischio bus, tram e treni, ma anche il trasporto aereo, quello marittimo e sulle autostrade. Ecco nel dettaglio gli orari pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

Trasporto aereo: sciopero dalle 00.01 alle 24.00 del 25 ottobre 2019

Trasporto ferroviario: sciopero dalle 21.00 del 24 ottobre 2019 alle 21.00 del 25 ottobre 2019

Tpl e marittimo: sciopero intera giornata di venerdì 25 ottobre 2019

Autostrade: sciopero dalle 22.00 del 24 ottobre 2019 alle 22.00 del 25 ottobre 2019.

Per Roma il 25 ottobre sarà un venerdì ancora più “nero”, considerando che i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno indetto uno sciopero generale delle partecipate, per cui sono a rischio, oltre che i trasporti pubblici come bus, tram, metro e treni, anche le scuole e la raccolta rifiuti.

Sciopero generale 25 ottobre 2019: si ferma anche la scuola

Lo sciopero generale indetto per venerdì 25 ottobre 2019 riguarda anche il comparto scuola. Docenti e personale Ata potrebbero partecipare alla protesta, mettendo quindi a rischio le lezioni. Ricordiamo che il personale della scuola non è tenuto a comunicare l'eventuale partecipazione allo sciopero, quindi per gli studenti è impossibile sapere in anticipo se ci saranno lezioni oppure no. Gli alunni, in caso di assenza nella giornata di sciopero, non sono comunque giustificati: l'obbligo di presenza in classe rimane valido, anche in caso di sospensioni o cambiamenti di orario.

Sciopero generale 25 ottobre 2019: i motivi della protesta

Come anticipato ad inizio articolo, lo sciopero generale di venerdì 25 ottobre è stato organizzato per la riduzione del precariato e chiedere aumenti per stipendi e pensioni. Ecco la lista delle richieste dei sindacati pubblicate sul sito del Cub: