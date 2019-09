Sciopero sindacale: possibili disservizi sulla raccolta rifiuti il prossimo 27 settembre

Silea Spa ha informato che, a causa dello Sciopero generale proclamato dall’Unione Sindacale di Base per l’intera giornata del prossimo 27 Settembre, è possibile che si verifichino disservizi nelle raccolte dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana.

Lo sciopero

Il Coordinamento nazionale confederale dell'Unione Sindacale di Base, riunito a Roma il 21 e 22 settembre, ha invitato tutti i/le delegati/e e iscritti/e a promuovere la più ampia partecipazione allo sciopero generale proclamato per venerdì 27 settembre in occasione di Fridays for Future, e a prendere parte alle mobilitazioni che si terranno in ogni parte del Paese.