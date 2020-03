Comparto igiene ambientale: revocato lo sciopero di lunedì 9

Per la giornata di lunedì 9 marzo era stato proclamato lo sciopero generale per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di igiene ambientale per tutti i turni di lavoro. A causa di ciò erano stati messi in preventivo dei disservizi nella raccolta dei rifiuti, nella pulizia delle strade, nonchè la chiusura del Centro di raccolta dei rifiuti di via Buozzi e dell'Ecosportello di Corso Promessi Sposi.

Il Comune di Lecco, con una breve nota, ha comunicato che «lo sciopero generale proclamato per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di igiene ambientale per la giornata di lunedì 9 marzo è stato revocato».