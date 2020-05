Valmadrera, la stretta si allenta: lunedì riaprono, ai cittadini, alcuni parchi e i sentieri di montagna

Si allenta la stretta delle disposizioni che regolano la vita a Valmadrera. Come spiegato dal sindaco Antonio Rusconi con un'apposita ordinanza, il Dpcm 26.4.2020 all’art. 1, lett e) consente l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, a condizione che venga rispettato rigorosamente il divieto di assembramento e venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; prevede, però, che le aree attrezzate per il gioco dei bambini (parchi gioco) siano chiuse.

Pertanto non si potrà accedere ai parchi gioco di Valmadrera rintracciabili in via Casnedi e in frazione Sandionigi. Verranno invece aperti al pubblico il parco di via Fatebenefratelli, quello di via Castagnera e il pratone di Parè («Su cui come Giunta abbiamo molto discusso»), nel quale sarà recintata l’area con i giochi, non usufruibile.

«Ci auguriamo, soprattutto per la zona di Parè, che vi sia un uso responsabile, altrimenti, visto il permanere dei rischi di contagio, anche quest’area verrà chiusa».

Nei giorni dal 5 all'8 maggio, in concomitanza con la chiusura dei parchi gioco, verrà effettuata l'attività di manutenzione e riparazione delle strutture e delle attrezzature presenti.

In considerazione della difficoltà di controllarne gli accessi e per evitare rischi di assembramento, con apposita ordinanza verrà invece chiuso il parco del Rio Torto.

Valmadrera: riaprono i sentieri

Da lunedì 4 maggio sarà possibile salire a San Tomaso, solo a piedi, percorrendo sia la strada agro-silvo-pastorale che i sentieri, e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Dpcm 26.4.2020 (divieto di assembramento e rispetto della distanza interpersonale). Non sarà comunque possibile accedere con l'auto a via San Carlo Borromeo e Fraz. Belvedere, dove l'accesso consentito solo ai residenti. Riaprono, chiaramente, anche i sentieri verso Preguda, il Taja Sass, Sambrosera e tutte le altre località di montagna, da raggiungere tassativamente a piedi dalla propria abitazione.

«Come già per l'apertura del parco di via Fatebenefratelli, di quello di via Castagnera e del pratone di Parè, si confida nel senso di responsabilità dei cittadini. In caso contrario l'Amministrazione comunale si vedrà costretta a vietare nuovamente l'accesso a San Tomaso».

Il pensiero per il 1° Maggio