Lecco: smottamento sul sentiero, chiuso il tratto Belledo-Carbonera

In seguito al rinvenimento di alcune porzioni di roccia sul sentiero che sale dal vecchio borgo del rione di Belledo alle località Carbonera e Neguggio, è stato disposta la chiusura al transito pedonale del tratto superiore del sentiero, identificato con il numero 24 nella Rete escursionistica Lombarda, per un periodo di 30 giorni al fine di consentire le attività di ricognizione della parete e la successiva messa in sicurezza del sito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La parte interessata alla chiusura riguarda il tratto successivo all’ultimo bivio presente per la località Carbonera e per una lunghezza di circa 200 metri.

Allegati