Bilancio positivo per il servizio di consegna biancheria negli ospedali

Bilancio positivo per il servizio navetta adibito alla consegna/ritiro della biancheria negli ospedali del territorio, che ha sopperito al divieto per i parenti di raggiungere i degenti durante l'emergenza Covid-19.

A partire da venerdì 26 giugno, considerata l'evoluzione positiva della crisi epidemiologica e il completo ripristino dell'attività e dell'organizzazione degli ospedali, si conclude il servizio avviato nello scorso marzo per garantire un supporto ai cittadini e limitare l'accesso alle strutture nel momento di massima difficoltà.

Si è trattato, da parte di Asst Lecco, di un intervento utile e prezioso reso possibile dalla forte collaborazione e integrazione fra le assistenti sociali dell'Ospedale Manzoni, gli operatori dei Comuni e della cooperazione sociale, le associazioni di volontari. In particolare un ringraziamento è andato alla Croce Rossa per il ruolo di primissimo piano assunto nella gestione dell'iniziativa.

Complessivamente si è risposto alle richieste di 270 persone/famiglie per un totale di 480 corse da e per gli ospedali. Asst ringrazia i Comuni per il prezioso lavoro di raccordo e sostegno alle famiglie coinvolte dall'emergenza.