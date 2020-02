Servizio civile universale: giovani lecchesi alla scoperta di 200 Carte Costituzionali

La Provincia di Lecco, nell’ambito della formazione dei giovani operatori volontari di servizio civile attivi nelle istituzioni del territorio, ha scelto quest’anno di avvalersi di uno spazio significativo della cultura e della multi-etnicità. Si tratta della sala delle Costituzioni al Palataurus di Lecco, dove sono esposte, in una collezione unica, 200 carte costituzionali provenienti da tutto il mondo, insieme alle bandiere di tutti gli Stati.

Giovedì 13 febbraio si è tenuto il primo incontro con il direttore scientifico della collezione professor Gaetano Oliva e il Segretario comunale avvocato Mario Scarpa; per la Provincia di Lecco erano presenti la dirigente Antonella Cazzaniga e la responsabile della gestione dei volontari Nicoletta Orlandi.

I temi affrontati

«I temi affrontati dai docenti hanno avuto come filo conduttore lo studio e l’approfondimento di alcuni passi della Costituzione repubblicana con focus in ambito di educazione civica, cittadinanza e partecipazione attiva alla vita della società civile e di organizzazione della pubblica amministrazione, presa di coscienza del valore e significato di “difesa non armata della Patria” - fanno sapere da Villa Locatelli - Il format della giornata ha garantito la massima efficacia dell’attività formativa. I 20 giovani volontari presenti hanno ricevuto in dono dalla Provincia di Lecco la Carta costituzionale repubblicana, con la quale hanno avuto la possibilità di rielaborare i contenuti, far emergere il loro vissuto e le loro riflessioni personali interagendo con i docenti in un lavoro di apprendimento cognitivo condotto anche con esercizi e attività di gruppo. Il modulo formativo completo, della durata di 43 ore, continuerà con altri incontri nella sala del Consiglio della Provincia di Lecco e nella sala delle Costituzioni al Palataurus».

Il presidente Usuelli: «Promuoviamo la cultura dell'educazione civica e del servizio civile»

«La Provincia di Lecco - commenta il Presidente Claudio Usuelli - in linea con le indicazioni del Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio civile universale, considera l’aspetto formativo la leva strategica affinché l’anno di servizio civile costituisca un’attività di rilievo per la formazione dei giovani operatori volontari. In questa prospettiva la Provincia di Lecco si auspica che questa prima collaborazione con la direzione del Palataurus possa continuare con lo stesso successo nei prossimi anni, nell’intento comune di promuovere la cultura dell’educazione civica e del servizio civile».

