Open day di Silea, un successo: 560 partecipanti

«Ogni giorno noi di Silea andiamo nelle case della gente a raccogliere i rifiuti. È bello che, per un giorno, siano i cittadini a venire a vedere cosa succede nei nostri impianti»: così, con grande semplicità, il presidente di Silea Spa, Domenico Salvadore, spiega il significato dell'Open Day svoltosi sabato presso la sede del termoutilizzatore di Valmadrera e dell'impianto di compostaggio di Annone.

Favorito dal clima e dalle condizioni atmosferiche, l'evento odierno è stato un vero successo: sono stati complessivamente 560 i visitatori partecipanti, di cui 440 a Valmadrera e 120 ad Annone. «È stato davvero un successo - continua Salvadore - Il 20 percento in più degli scorsi anni, nonostante la collocazione a fine ottobre, un mese cioè dopo quello che per anni è stato l'appuntamento tradizionale di fine settembre. Segno di una sempre maggior sensibilità verso la tematica ambientale, del riuso, della differenziazione delle raccolte».

Un tema, quello della sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e a comportamenti positivi e virtuosi nell'utilizzo delle risorse e nella riduzione degli scarti, che da sempre Silea coltiva e propone, ma che il nuovo Consiglio di amministrazione ha collocato tra i suoi obiettivi primari: «È un percorso che ci deve accompagnare tutti e che tutti dobbiamo fare nostro - spiega - Ci piacerebbe che, sempre più, quando si parla di ambiente e di iniziative su questo tema, Silea potesse rappresentare una sorta di cabina di regia e di coordinamento».

Non sono mancati laboratori didattici

L'Open Day è stato segnato da moltissimi laboratori didattici sul riuso creativo, a cui hanno partecipato decine e decine di bambini. «Un grazie a tutti i nostri dipendenti che, ancora una volta, hanno vissuto con grande passione e spirito di servizio l'evento di quest'oggi, accompagnando i cittadini in visita e accogliendoli nei nostri spazi. Far comprendere ciò che avviene nei nostri impianti è fondamentale per sfatare anche luoghi comuni - conclude il presidente di Silea Spa - Noi di Silea abbiamo a cuore la salute dei cittadini e dell'ambiente e investiamo significative risorse per impiegare le più avanzate tecnologie nel trattamento dei rifiuti e nel controllo dell'intero processo».

All'Open Day è anche intervenuta una delegazione del Comune di Oggiono, guidata dal sindaco Chiara Narciso, con i rappresentanti delle istituzioni dei due comuni gemellati di Leisnig (Germania) e Halasztelek (Ungheria).