Covid-19: «Lavoratrici delle mense e delle pulizie scolastiche ancora senza reddito e certezze»

«È a dir poco drammatica la situazione che stanno vivendo le addette mense e pulizie degli appalti delle scuole di ogni ordine e grado, ormai a casadal lavoro dal 24 febbraio a seguito dei Dpcm nell’ambito delle misure di contenimento del contagio da Covid». A renderlo noto sono le segreterie di Filcams, Fisacat e Uiltucs.

«Migliaia di loro non hanno ancora ricevuto il Fis (Fondo Integrazione Salariale) e di conseguenza sono da più di 3 mesi senza nessun reddito - proseguono i sindacati -, a causa dell’irresponsabilità di numerose aziende del settore, anche multinazionali, che hanno deciso di non anticipare l’ammortizzatore e dei gravi ritardi nella liquidazione dell’indennità da parte dell’Inps. A questa gravissima condizione si va ad aggiungere l’esaurimento delle settimane di copertura dell’ammortizzatore sociale causale Covid-19 e la sospensione estiva durante la quale queste lavoratrici non percepiscono nessun tipo di sostegno al reddito».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Definire al più presto un quadro chiaro»

«Inoltre c’è enorme preoccupazione anche guardando al futuro a causa delle incertezze sui tempi e le modalità della ripresa delle scuole a settembre, che destano timori per la possibilità che non si riesca a garantire la piena salvaguardia di tutti i posti di lavoro a parti condizioni - si legge nella nota -. Riteniamo necessario che si definisca al più presto un quadro chiaro circa il prossimo anno scolastico e sulle modalità di effettuazione delle lezioni, da cui discende il servizio mensa e di pulizia degli ambienti, al fine di garantire il posto di lavoro degli addetti a questi servizi. Crediamo che sul nostro territorio la gestione della programmazione di tutti gli interventi per l’avvio del futuro anno scolastico consideri a tutti gli effetti parte integrante del sistema scolastico anche chi nelle scuole lavora in appalto, e le nostre Organizzazioni che li rappresentano».