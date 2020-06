Asst Lecco: Rsu e sindacati avviano la procedura di conciliazione, informato il Prefetto

Sindacati e Rsu dell'Asst Lecco, l'Azienda Ospedaliera, hanno avviato la procedura di conciliazione in merito alle richieste avanzate da tempo. Le sigle hanno informato Prefetto, Dirigenti dell'Azienda, sindaci di Lecco, Merate e Bellano, il Presidente della Conferenza dei sindaci Polano, il Presidente del Distretto di Lecco Agostoni, lavoratori e lavoratrici dell'avvio della procedura attraverso una lettera ufficiale.

Ospedale: avviata la procedura di conciliazione

III. mo Sig. Prefetto,

La Scrivente Rsu congiuntamente alle OO.SS. di CGIL FP — CISL FP — UIL FPL, NURSING UP, USB, NURSIND di Lecco, procede all’attivazione della procedura di cui all'oggetto (raffreddamento e conciliazione previsti dalla legge n.146/1990 e s.m.i.), le motivazioni che ci portano all'attivazione di quanto sopra indicato, sono significate qui di seguito:

Mancata applicazione CCNL Sanità Pubblica sui “tempi di vestizione”.

Mancata applicazione accordi aziendali.

Mancata applicazione protocollo relazione sindacali (informativa).

Mancata assunzione di personale sanitario, tecnico e amministrativo.

Sicurezza: procedure attivazione protocolli e adozione documento valutazione dei rischi D.V.R. e DUVRI.

Attivazione indiscriminata della mobilità d'urgenza.

Mancata apertura ambulatorio stress correlato al lavoro, come da normativa nazionale.

Numero esorbitante di ferie residue e ore a credito per i lavoratori del comparto.

Controllo ambulatoriale di follow UP per tutti i dipendenti che sono stati ricoverati per Covid-19 e che hanno avuto problemi durante il periodo di quarantena.

Con l'occasione si porgono Distinti Saluti.

Per Le Segreterie di CGIL FP — CISL FP - UIL FPL — NURSING UP - USB - NURSIND - RSU ASST LECCO

C. Tramparulo - G. Leone - M. Coppia - M. Trombetta - W. Tomassini - F. Scorzelli - P. Garrone.

Per la RSU ASST LECCO

Il Coordinatore

E. Castelnovo