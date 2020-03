Coronavirus, il Soccorso Alpino si appella al buonsenso: «Rinunciate all'attività in montagna e in grotta»

«Limitare fortemente o rinunciare all'attività in montagna e in grotta». E' l'invito, netto e non interpretabile, del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia - CNSAS rivolto a tutti gli appassionati della montagna, che nel Lecchese come in altre zone prolificano per la vicinanza alle località montuose. Le motivazioni, aldilà della possibilità di contagio, sono relative soprattutto al sistema sanitario già portato al limite dall'emergenza Coronavirus e dalla conseguente quasi saturazione dei posti disponibili all'interno dei presidi ospedalieri.

