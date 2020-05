Emergenza sanitaria: avviato un fundraising attraverso la Cooperativa Solleva Aps

Un aiuto ai bisognosi nel momento di grave difficoltà. L'associazione culturale Solleva Aps, a seguito di suggerimenti, segnalazioni e disponibilità di volontari, soci e lavoratori dell'associazione e della cooperativa Solleva partner, ha aperto oggi, lunedì 11 maggio, un conto corrente fundraising, a gestione gratuita, presso Banca Intesa (ex Banca Prossima) di Lecco.

«Su questo conto corrente confluiranno le elargizioni liberali, detraibili in sede di dichiarazione dei redditi, di istituzioni, società private, amici, cittadini comuni - spiega Luigi Gasparini, a nome e per conto di Associazione culturale Solleva aps e società cooperativa sociale Solleva - Il denaro raccolto verrà utilizzato esclusivamente, in modo rigoroso e trasparente, per aiutare in maniera concreta persone povere e bisognose, anche a seguito dell'emergenza sanitaria».

La distribuzione del denaro verrà coordinata da un comitato di garanzia che comprende figure di primissimo piano nell'impegno sociale. Hanno già assicurato la propria disponibilità don Marco Tenderini, coordinatore Caritas decanale di Lecco, cappellano del carcere di Pescarenico, impegnato da sempre in attività missionarie; don Giancarlo Cereda, presidente onorario della cooperativa Solleva, fondatore della associazione "La Strada" e delle numerose comunità terapeutiche ed educative a essa collegate.

Per aderire all'iniziativa

IBAN del conto fundraising:

intestato ad Associazione Culturale Solleva Aps

IT40H0306909606100000172397