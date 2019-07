Attenzione alla "Soluzione minerale miracolosa": scatta l'allerta mondiale

Venduta come la panacea per ogni male. Ma, ovviamente, è un'esca lanciata per far abboccare quante più persone possibile.

La fantomatica "Soluzione Minerale Miracolosa" che si sta diffondendo via internet preoccupa il mondo della sanità. Il prodotto, acquistabile online, promette di essere una cura miracolosa contro tantissime malattie - tra cui cancro, HIV, autismo e molte altre - ma sarebbe a tutti gli effetti una frode che vuole far leva sulle speranze di migliaia e milioni di persone. Non solo: il prodotto potrebbe addirittura causare effetti collaterali - vomito, diarrea, disidratazione in primis - in alcuni casi gravissimi.

Il prodotto contiene clorito di sodio al 28%, un agente ossidante, che, assunto alle dosi consigliate, supera di molto la dose giornaliera tollerabile stabilita dall'Oms.

L'allerta a diffidare dalla "Soluzione Minerale Miracolosa", spesso contrassegnata da nomi simili, è stata lanciata e diffusa dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ai quali si è unito ora il Codacons.

«Necessario e fondamentale che le Autorità predisposte impediscano la vendita e la distribuzione del prodotto nel nostro Paese con ogni mezzo possibile - scrive in una nota ufficiale l'associazione dei consumatori - Presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica al fine di far sì che qualcosa si muova e si interrompa immediatamente ogni possibile rischio alla salute umana».