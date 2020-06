Asst di Lecco: Marco Soncini, Direttore del Dipartimento Medico e della Uoc di Medicina Generale, nuovo presidente di Aig

Il 25 giugno è avvenuto il rinnovo del direttivo nazionale di AIGO, Associazione italiana dei gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri, per il biennio 2020-2022.

«Sono particolarmente orgoglioso della nomina a presidente eletto di AIGO di Marco Soncini, Direttore del Dipartimento Medico e della UOC di Medicina Generale della nostra ASST, che nel corso della sua carriera si è distinto a livello nazionale per l’attività di Medicina Generale e di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva», afferma Paolo Favini, Direttore Generale della ASST di Lecco.

Obiettivi del nuovo presidente sono:

consolidare una gastroenterologia italiana sempre più federativa ed inclusiva, che sia punto di riferimento non solo per i pazienti e i professionisti della sanità pubblica e privata ma anche interlocutore unico per le istituzioni;

rendere AIGO capofila e protagonista nell’elaborazione di percorsi e linee guida restituendo al medico il ruolo centrale nel processo decisionale;

proporre e sviluppare su tutto il territorio nazionale attività di screening per la prevenzione del cancro del colon retto;

garantire il supporto formativo ai giovani associati con iniziative congiunte con le altre Società mediche;

consolidare il ruolo attivo in Europa instaurando rapporti con le corrispondenti società al fine di favorire studi collaborativi e attività di ricerca e formazione;

rafforzare l’attività di comunicazione e di marketing dell’associazione per la diffusione dei corretti stili di vita.

«Ringrazio gli associati per la fiducia che mi è stata concessa - ha dichiarato il dott. Marco Soncini. Lavorerò con impegno al fine di rendere più omogenea l’offerta di cure gastroenterologiche su tutto il territorio nazionale e far sì che AIGO occupi un posto sempre più rilevante nel panorama internazionale».

Dott. Marco Soncini: la biografia

Nato a Milano l’8 maggio 1957, dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica, si laurea nel 1982 in Medicina presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Milano e si specializza successivamente in Medicina Interna e in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l’Università degli studi di Milano.

Attività professionale

Assistente di Medicina Generale dal 1987 al 1991 presso l’Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate, successivamente è dirigente medico di Medicina Generale e di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano diventandone Direttore ff dal 2014 al 2017. Responsabile della UOSD di fisiopatologia digestiva della ASST Santi Paolo e Carlo di Milano sino al gennaio 2019, dal febbraio 2019 è Direttore di UOC di Medicina Generale presso l’Ospedale A. Manzoni ASST di Lecco e dal 1° aprile 2020 Direttore del Dipartimento Medico.

In AIGO ha svolto attività di consigliere, segretario e presidente in Regione Lombardia dal 2008 al 2012. Dal 2012 è nel direttivo nazionale prima come consigliere e dal 2016 come Segretario e Tesoriere.

Ha coordinato progetti scientifici nazionali sulla emorragia digestiva, e internazionali sulla sindrome dell’intestino irritabile. Ha partecipato alla costituzione della rete sull’emorragia digestiva in Lombardia e a progetti regionali sulla lettura della video endoscopia capsulare e sui tempi di attesa mediante le priorità cliniche (RAO) collaborando con AGENAS.

Pubblicazioni scientifiche

Autore di 42 articoli pubblicati su riviste indicizzate Internazionali, svolge il ruolo di Section Editor per Digestive and Liver Disease e Associate Editor BMC Gastroenterology. Referee per numerose riviste scientifiche internazionali come: Digestive and Liver Disease, BMC Gastroenterology, Lancet, Digestive Disease and Sciences, European Journal Gastroenterology and Hepatology.