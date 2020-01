«"Luci su Lecco", vi sono piaciute?»: è quasi un plebiscito per il "si"

Ha riscosso un buon successo il sondaggio lanciato da LeccoToday al termine delle "Luci su Lecco". Per il primo anno, infatti, durante il periodo delle Festività natalizie il centro della città è stato illuminato dalle proiezioni scelte dagli "Amici di Lecco" e ha fatto registrare un primo dato di circa 150mila presenze. La neonata associazione di venti imprenditori cittadini ha fortemente voluto introdurre la novità come primo atto, riscuotendo un ottimo ritorno dal punto di vista degli apprezzamenti, con varie foto e video diffusi sui social network.

Abbiamo chiesto ai nostri lettori di darci un parere puramente estetico sulle proiezioni che hanno potuto amminare nelle centralissime piazze della città capoluogo: al nostro sondaggio sono state assegnate 1.341 preferenze in totale, andate quasi interamente al "si" (1.315 voti, 98%); il "no" è stato selezionato da 26 utenti (2%). Questo campione fa capire quanto sia necesario replicare e potenziare l'iniziativa già in vista delle lontane Festività 2020.