Sostegno all'affitto: assegnati tutti i contributi stanziati

Terminati i contributi stanziati per i nuclei familiari con alloggi in locazione sul libero mercato o alloggi in godimento o alloggi definiti "servizi abitativi sociali" in difficoltà nel pagamento dei canoni a causa di licenziamento, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratto, malattia o conseguenze collegate con l'emergenza Covid-19.

I contributi assegnati seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste così come previsto dall'avviso pubblico, hanno infatti raggiunto l'ammontare complessivo dei fondi stanziati, pari a 179.811 euro, ovvero 103.811 euro di stanziamento iniziale, incrementanto di ulteriori 76.000 euro.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0341 481302 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica. casa@comune.lecco.it.