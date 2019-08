Dervio, la spiaggia a portata di cane: venerdì apre il secondo spazio sul lago

Venerdì 9 agosto Dervio prenderà parte a una piccola rivoluzione, avviata poco tempo fa a Perledo. Alle ore 18, infatti, sarà aperta ufficialmente la "dog beach" realizzata in via Foppa, raggiungibile da piazza XI Febbraio. Sarà un "apericane" a base di crocchette per i quattro zampe che saranno lì condotti dai loro padroni: la zona attrezzata è stata recintata ed è già utilizzabile dagli utenti che la vogliono raggiungere.

