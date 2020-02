Statale 36: lavori sulla ciclopedonale, in galleria e sui cavalcavia, come cambia la viabilità

Per eseguire le attività di costruzione dell'impianto di irrigazione della pista ciclo pedonale lungo lo svincolo della statale 36 “ del Lago di Como e dello Spluga” tra le località di Pradello e Caviate (Lecco), a partire dalle ore 8 del 17 Febbraio e fino alle ore 18 del 13 Marzo, sarà chiusa la pista ciclo pedonale dal km 52,000 al km 55,200.

Per consentire le manovre di carico e scarico materiali, si provvederà ad installare cantiere temporaneo con restringimento della corsia in direzione Milano della rampa per Lecco - Lungolago. Le limitazioni interesseranno brevi tratti e verranno completamente rimosse nei giorni festivi e prefestivi.

Statale 36: lavori sui cavalcavia

Proseguono i lavori di ripristino della sovrastruttura stradale lungo la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga nelle provincie di Monza Brianza e Lecco.

Per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza per la circolazione, saranno chiuse in tratti saltuari una o due corsie in direzione Lecco tra il territori comunali di Lissone e Molteno dal km 18 al km 38 della statale e in direzione di Milano saranno chiuse una o due corsie dal km 30 al km 20 nei territori comunali di Veduggio e Carate Brianza.

Il provvedimento sarà attivo nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6, esclusi i giorni festivi, e sarà in vigore fino al 22 febbraio.

Statale 36: lavori di pulizia nelle gallerie del lago

Anas ha programmato un intervento di pulizia lungo i margini delle gallerie Lezzeno, Dervio, Corenno, Dorio e Montepiazzo lungo la statale 36 “ del Lago di Como e dello Spluga” fra gli svincoli di Bellano km 75,350 e Trivio di Fuentes al km 91,550.

Per garantire la sicurezza della circolazione e delle maestranze impegnate nelle lavorazioni, la statale sarà chiusa al traffico secondo il seguente calendario: