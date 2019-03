Lecco: altro fine settimana di passione per il traffico. Valsecchi: "Non c'è sicurezza sulla corsia della Statale"

Preparatevi per un altro fine settimana di passione se la vostra vettura dovrà uscire da Lecco nella serata di domenica. Proseguirà. infatti, anche per il fine settimana odierno la parziale chiusura della carreggiata sud sulla Statale 36, interessata, nel territorio comunale di Civate, dai lavori di messa in sicurezza di un giunto di dilatazione. I cinque giorni di lavoro dei tecnici di Anas non hanno portato alla conclusione dell'intervento di riparazione, di conseguenza la viabilità sarà fortemente interessata da questo fattore.

A darne notizia è stato l'assessore comunale di Lecco Corrado Valsecchi:

Vogliamo segnalare, dopo aver parlato con la centrale operativa di Anas, che la situazione del restringimento della carreggiata in località Civate sulla SS36 in direzione Milano resterà inalterata anche durante questo week end. Anas ci ha confermato, che a loro giudizio, non sussistono le condizioni di sicurezza per riaprire le due corsie in quanto stanno verificando, indagando ed intervenendo sulla situazione della struttura e del giunto che ha manifestato criticità tali da far assumere alla direzione Anas il provvedimento anzidetto.

Pertanto, s'informano tutti gli automobilisti che intendono percorrere la Statale 36 nel weekend del rischio di dover attendere in coda lungo il percorso e sulle strade che attraversano Lecco e i paesi limitrofi, come già successo domenica scorsa, nel rientro verso il capoluogo lombardo.

Al fine di facilitare la viabilità chiediamo, nel limite del possibile, di muoversi con rientri "intelligenti", evitando gli orari di punta, di non ostruire in città gli incroci dotati di impianti semaforici e di non fare inversioni in situazioni che non lo consentono o che potrebbero pregiudicare il corretto flusso viabilistico. In ogni caso saranno presenti a presidiare il territorio le pattuglie della Polizia Stradale e Municipale, tuttavia raccomandiamo prudenza, pazienza e collaborazione da parte di tutti considerato che si prevede nell'week end un notevole aumento del traffico veicolare.