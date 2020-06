Lavori sulla Statale 36: migliorata l'illuminazione all'interno della "San Martino"

Nel corso delle ultime settimane spesso e volentieri la frequentata galleria "San Martino" è stata chiusa per manutenzione. Il tratto della Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" è stata resa non transitabile nel corso della fascia notturna per permettere ai tecnici di svolgere la loro opera in totale sicurezza: effetto molto visibile di quanto fatto è il netto miglioramento della visibilità all'interno del tunnel che percorre gran parte di Lecco.

Originariamente illuminata solamente mediante delle luci laterali di colore arancione, ora la galleria è riempita anche dalla luce bianca delle lampadine installate di recente in affiancamento a quelle già presenti, un bel passo in avanti in termini anche di sicurezza.