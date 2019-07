Via le impalcature, il monumento a Mario Cermenati torna a brillare in centro Lecco

Come annunciato, il 22 luglio monumento dedicato a Mario Cermenati è stato riconsegnato alla città di Lecco. E', infatti, terminato come da cronoprogramma l'intervento di restauro eseguito negli ultimi mesi, non senza le polemiche relative all'affissione di un maxi cartellone pubblicitario sulla parte esterna, e l'impalcatura è stata smontata. La statua del naturalista lecchese è stata quindi mostrata alla cittadinanza nel suo colore bianco originale, riportato all'antico splendore grazie al lavoro del restauratore Giacomo Luzzana.

Lecchesi e turisti possono così ora rivedere la versione originale della statua installata nel lontano 1943, negli anni passata dal colore bianco splendente all'opaco a causa degli agenti atmosferici e dello smog: «Il basamento era messo in pericolo da delle piante infestanti che si erano infiltrate nelle fessure, inoltre si erano create delle fessurazioni dovute ad acqua piovana e freddo, ora chiuse grazie a della polvere di marmo», ha spiegato Luzzana in tempi non sospessi.

«Grazie allo sponsor per il contributo»

«Il lungo periodo del restauro è stato necessario per mettere a punto indagini, campionature e confronto con la Soprintendenza, perchè dovevamo scegliere i materiali adatti da utilizzare», ha chiarito Luzzana, mentre Valsecchi è tornato brevemente sulla questione dello sponsor che ha garantito parte dei fondi necessari, dribblando però le polemiche di questo periodo: «Va ringraziato perchè sosterrà anche le spese di restauro di Monumento ai Caduti e nei rioni di Maggianico, Castello e San Giovanni».