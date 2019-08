Maltempo, la Strada Provinciale 67 per Premana rimane chiusa fino a giovedì

Non riaprirà, com'era invece previsto, la Strada Provinciale 67 dal ponte di Premana a Casargo: l'interdizione, invece, rimarrà in vigore fino alle ore 6 di domani, giovedì 8 agosto. Come fatto sapere da Progetto Premana, è stata inoltre revocata l'ordinanza provinciale riguardante la strada Strada Provinciale 67 della Valvarrone.