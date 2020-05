Valmadrera, la nuova strada di Parè sarà intitolata al cardinale Carlo Maria Martini

Attraverso la delibera di Giunta comunale n. 58 emessa il 27 maggio, l'Amministrazione comunale di Valmadrera ha deciso di intitolare il tratto di strada che collega Viale Promessi Sposi sino al confine col territorio comunale di Malgrate al Cardinale Carlo Maria Martini. Lo spazio, che si è venuto a creare a seguito dell'attuazione delle opere previste nel Piano Esecutivo n. 21 residenziale e degli interventi di riqualificazione delle aree a lago in località Parè, prenderà quindi il nome dell'Arcivescovo di Milano che più volte è stato in visita a Valmadrera.

«In considerazione della sua alta levatura teologica e dottrinale e dell’alto profilo morale che lo ha reso un punto di riferimento anche per i non credenti», spiega il Comune. «La proposta è stata presentata ai Capigruppo consiliari e anticipata alla Prefettura di Lecco, alla quale ora verrà inoltrata la richiesta di autorizzazione in deroga al divieto di intitolazione di vie o strade a persone decedute da meno di dieci anni, previsto dall'art. 2 della l. n. 1188 del 23.6.1927», si legge in una Nota diffusa dal palazzo comunale.