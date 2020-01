Sueglio: aperto il bando per DoteComune, le informazioni per aderire

Il Comune di Sueglio ha aderito all´iniziativa DOTE COMUNE, organizzata e promossa da Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Ancitel Lombardia. Si tratta di un´opportunità formativa rivolta ai giovani che avranno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti comunali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini. Il progetto ha una durata di 6 mesi, con un impegno di 20 ore settimanali. Possono partecipare i giovani cittadini e cittadine italiani/e, UE ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, di età compresa tra i 18 e i 35 anni. È previsto un contributo mensile di 300 euro, alcune ore preparatorie di tirocinio formativo e la certificazione delle competenze acquisite secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia. Come previsto dal Bando n. 6/2019 pubblicato da ANCI Lombardia per la selezione di 82 giovani da inserire in un percorso formativo nei Comuni della Lombardia aderenti, per il Comune di Sueglio è a disposizione 1 ‘dote´ della durata di 6 mesi.

I candidati che presenteranno regolare domanda saranno convocati per sostenere il colloquio di selezione. E´ necessario presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il giorno 4 febbraio 2020 alle ore 12.00 all´Ufficio Protocollo del Comune di Sueglio, Via ai Monti, 2 – 23835, Sueglio (Lc) sueglio@comune.sueglio.lc.it, Tel. 0341 808025.