"Parla con noi", un supporto psicologico rivolto ai cittadini per l'emergenza Covid

Si chiama "Parla con noi" il nuovo servizio di supporto psicologico attivato nei gioni dell'emergenza Coronavirus. Esso coinvolge un team di professionisti pronti a fornire ai cittadini che ne facessero richiesta un aiuto per salvaguardare la propria salute psicofisica. L'iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra l’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) della Brianza e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST di Lecco, ASST di Monza e ASST di Vimercate).

I contatti

È già attivo il numero 0392384838, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17 ed una mail dedicata supportopsicologico@ats-brianza.it .

«In questo momento di grande emergenza a causa del virus che ha colpito il nostro paese - spiega il Direttore Sociosanitario dell’Ats Brianza Lorenzo Brugola - la nostra Agenzia vuole essere vicina ai cittadini per rispondere non solo ai bisogni sanitari, ma anche a quelli della sfera psicologica, in questi giorni messa pesantemente alla prova. Nelle settimane precedenti era già stato attivato un servizio di sostegno psicologico per i dipendenti Ats ed a supporto degli operatori impegnati nella sorveglianza attiva di migliaia di persone interessate in modo diretto o indiretto dalla pandemia, che riscontravano situazioni di criticità che sono state approfondite anche dal punto di vista psicologico. Questo è un ulteriore passo per dare un aiuto ai nostri cittadini, con lo scopo di orientarli verso la migliore risposta ai loro differenti bisogni, attraverso la collaborazione di un team di psicologi e di operatori che conoscono il territorio».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Test sierologici: dal 29 aprile al via anche in Ats Brianza

Al telefono ed alla mail risponderanno operatori che indirizzeranno il cittadino verso il servizi sanitari, sociosanitari, psicologici o sociali attivati in questo momento per fronteggiare l’emergenza covid, e che lo sosterranno nell’orientamento sul territorio.