"A Conte, sparate": scritta (con svastisca) sui muri di Pescarenico

Bomboletta di vernice, svastica e un improvvisato dialetto romano. Così un ignoto vandalo ha espresso il suo dissenso sui muri di un'abitazione in via dell'Isola a Pescarenico, rione di Lecco: sulle pareti esterne dell'immobile è stata disegnata la scritta "A Conte, sparate", evidentemente diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri dopo l'entrata in vigore delle misure che regolano la "Fase 2" dell'emergenza Covid-19.

Riferimenti al nazionalsocialismo erano stati fatti anche domenica per protestare contro Dante De Capitani, sindaco di Pescate.