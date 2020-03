Svincolo di Maggiana, i "Cittadini liberi di Mandello": «Scelta elettorale in un momento di emergenza»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

La realtà vera ci grida a voce alta che il momento storico che stiamo vivendo è di estrema emergenza sanitaria, dove ogni giorno si contano deceduti da bollettino di guerra, dove sono emersi alcuni dei danni creati dalla gestione ciellina degli ultimi 30 anni della sanità pubblica lombarda. Una sanità pubblica delocalizzata sempre di più verso enti privati con continui tagli ai servizi e la chiusura di molti nosocomi regionali.

In una situazione di estrema emergenza sia nazionale che mondiale, dimostrato dalla messa in atto di strategie economiche e sociali da stato di guerra, e di fronte al un futuro nuovo dove cambieremo certamente molte delle vecchie abitudini, cosa succede in Regione Lombardia?

Mentre il Governatore Fontana e molti altri membri della giunta Lombarda sono impegnati per salvaguardare la salute e l'incolumità economica della Regione Lombardia, il consigliere Mauro Piazza, con un'assoluta cecità etica e morale, con un cinismo chirurgico giunge allo stanziamento di denaro pubblico per il finanziamento dello Svincolo di Maggiana.

Alquanto imbarazzante le dichiarazioni che rilascia lo stesso: “Un segnale di attenzione per l’intero nostro territorio, un modo per tracciare la rotta da dove ripartire quando l’emergenza sanitaria sarà finita”. In una società che sta cambiando, che ha scoperto lo smart working, con la conseguente riduzione di traffico, inquinamento, l'azzeramento di fattori stressogeni lavorativi e un' autonoma gestione del proprio tempo, coloro i quali dovrebbero cogliere i fattori di cambiamento sociali e di una nuova epoca alle porte, rimangono a una visione globale dello sviluppo territoriale del secolo scorso.

Oltremodo grave che questo sfregio a coloro che continuano nella loro missione sotto il giuramento di Ippocrate e al tragico momento storico, avvenga nel silenzio più totale dei rappresentanti delle opposizioni politiche, sia a livello regionale che attraverso i rappresentanti locali, della sinistra e dei 5 stelle.

Riteniamo che sia vergognoso e irrispettoso, proprio ora che c'è una forte domanda di materiale medico sanitario per la cura e il sostegno degli ammalati per la salvaguardia della salute pubblica, che si pensi di investire migliaia di euro di denaro pubblico in un'opera inutile come più volte sostenuto e dichiarato dai diversi studi effettuati dall'Amministrazione di Mandello del Lario e che abbiamo reso noto, attraverso diversi comunicati, sia all'opinione pubblica sia ad alcuni rappresentanti politici regionali senza aver ricevuto mai risposta.

L'opera quindi non risulta avere il requisito di “pubblica utilità” ma quello tanto caro alla “cattolica” politica lombarda del clientelismo e del mantenimento o accrescimento politico personale con il mantenimento del bacino elettorale. Per essere più chiari con questo intendiamo dichiarare che l'opera "svincolo di Maggiana" ha le seguenti finalità.

L'accrescimento politico e il “potere politico" dei consiglieri regionali locali.

Il mantenimento del bacino di voti da parte dell'amministrazione comunale di Mandello del Lario in vista delle prossime elezioni amministrative.

L'espandere il consenso elettorale verso i proprietari di seconde case nell'alta Valtellina nelle località sciistiche.

A fronte di questo, si sta verificando la spesa di circa 1 milione di denaro pubblico per la comodità di certi signori che potranno raggiungere 10 minuti prima le proprie seconde case nelle località turistiche e far bollire l'acqua della pasta ben cinque minuti prima.

Con tale accondiscendete decisione si è conquistata un importante bacino elettorale.

Tutto questo da far rabbrividire se pensato in un momento così drammatico e di enorme sacrificio individuale per tutte le classi produttive.

Mentre nel lecchese molti cittadini si prodigano volontariamente ad aiutare e partecipare a diverse raccolte fondi per i vari nosocomi locali, c'è chi senza nessuna remora, raccontando favole, sperpera denaro pubblico per 305.000 euro.

Per concludere, ripetiamo, rimaniamo basiti che tutto questo avvenga nel silenzio assordante dei rappresentanti politici delle opposizioni regionali da sinistra e un movimento 5 stelle che ha da sempre tra i propri valori cardini e fondanti la tutela sia ambientale della salute e il contrasto allo spreco del denaro pubblico.

Vergogna!!

Cittadini Liberi di Mandello