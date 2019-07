Svincolo di Mandello e frana di Fiumelatte, da Regione Lombardia  impegno per i finanziamenti

«Grazie a due ordini del giorno che abbiamo presentato congiuntamente, nell’ambito della discussione dell’assestamento di bilancio di Regione Lombardia, verranno stanziati le risorse necessarie, che le amministrazioni comunali hanno individuato in 372.000 euro, per realizzare il nuovo svincolo della Superstrada 36 in località Maggiana di Mandello del Lario e per la messa in sicurezza definitiva della frana tra Varenna e la frazione Fiumelatte a monte della strada provinciale 72». La dichiarazione porta la firma di Mauro Piazza (Forza Italia) e Antonello Formenti (Lega), insieme nella foto sotto.

I due consiglieri regionali eletti nel territorio lecchese hanno posto innanzitutto l'attenzione sulla questione svincolo: «La sua realizzazione favorirà il transito di parte del traffico leggero, diminuendo il congestionamento della Provinciale 72, consentendo così una nuova immissione in superstrada tra lo svincolo di Bellano e l’inversione di marcia in località Pradello. Grazie a Regione Lombardia realizzeremo un’opera strategica che ad oggi, visto i volumi di traffico, risulta necessaria per snellire il transito veicolare nel comune di Mandello del Lario e nei comuni rivieraschi».

Importante anche il finanziamento sul fronte della sicurezza idrogeologica. «La Regione destinerà inoltre fondi per sostenere la messa in sicurezza definitiva e il conseguente intervento di ripristino totale sia sulla Sp 72 che sul sentiero comunale a Fiumelatte crollato a seguito dell’evento franoso dell’ottobre 2018, per una spesa totale individuata dal comune di Varenna di 52.000 euro».

«Nei tavoli territoriali sul tema delle infrastrutture avevamo segnalato la strategicità della Sp 72, con questi stanziamenti Regione Lombardia dimostra, ancora una volta, di essere in ascolto del territorio e pronta a fare la sua parte per la Provincia di Lecco» - concludono Piazza e Formenti.

