Fiera di Castello annullata, ma sopravvive la taragnata: le porzioni finanziano le attività solidali della Parrocchia

Come noto, la tradizionale Fiera di Castello non si è regolarmente svolta a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Ad ogni edizione della Fiera il richiamo e l'affluenza alla serata “Alpini e Polenta Taragna" è stato fortissimo e, proprio per questo, alcuni volontari, con l'instancabile collaborazione del gruppo Alpini di Castello, hanno organizzato un evento speciale di sostegno alle iniziative solidali della Parrocchia.

"No Fiera. Si polenta taragna con gli Alpini" si terrà sabato 20 giugno alle ore 19.30: verranno distribuite porzioni di polenta taragna esclusivamente d'asporto, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento.

Queste le informazioni di base:

QUANDO: sabato 20 giugno 2020 / Inizio distribuzione: ore 19:30

sabato 20 giugno 2020 / Inizio distribuzione: ore 19:30 DOVE: Presso l’Oratorio di Castello, entrata da via Fogazzaro, uscita da via Mons. Moneta

Presso l’Oratorio di Castello, entrata da via Fogazzaro, uscita da via Mons. Moneta COSTO: 5€ a porzione (confezionamento: porzioni singole in scodella avvolta in alluminio)

Si consiglia vivamente la prenotazione: le porzioni saranno tante ma non illimitate. La precedenza, durante la distribuzione, verrà data alle porzioni già prenotate telefonicamente al numero 0341 364138. Le prenotazioni sono aperte da lunedì 8 giugno a venerdì 12 giugno e da lunedì 15 giugno a mercoledì 17 giugno dalle ore 9.30 olle ore 12 e dalle ore 15 olle ore 18.