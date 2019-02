Milano, ecco "Occhio di Aquila": la telecamera che multa in automatico le auto "furbette"

Ai "controllori" basterà passare accanto alle auto per scoprire quelle in "divieto". E quindi, evidentemente, far partire le multe. A riportarlo è MilanoToday.it.

Atm, che a Milano gestisce la sosta sulle strisce blu in città, ha un nuovo strumento nella lotta ai "furbetti del grattino".

Martedì mattina, infatti, l'azienda di Foro Bonaparte ha iniziato la sperimentazione di "Occhio di aquila", una telecamera - montata su una macchina della flotta Atm - che scannerizza in automatico le vetture parcheggiate.



Spiega Il Giorno, che ha pubblicato la notizia in anteprima:

L’Occhio di Aquila consiste in una telecamera capace di leggere le targhe delle auto semplicemente passandovi accanto e trasmette, su rete wireless, eventuali irregolarità al cervellone centrale che gestirà i dati da tradurre poi in multa.

Il sistema ricorda molto da vicino il vecchio street control a lungo usato dalla polizia locale, ma questa volta sarà completamente gestito da Atm. I primi esperimenti sono stati effettuati martedì mattina in zona Palasharp. Una volta finite le verifiche, l'occhio di aquila scenderà in campo.