Corenno Plinio a pagamento, arriva anche la tv svizzera

La Televisione svizzera Rsi nella giornata di sabato ha realizzato un servizio a Corenno Plinio per il progetto di valorizzazione del borgo, riprendendo l'ormai celebre vicenda del ticket di prossima introduzione e il dibattito sulla promozione turistica sollevato nelle scorse settimane.

I giornalisti elvetici, nell'occasione, hanno intervistato il presidente della Pro loco Angelo Colombo e il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli.

«È una ulteriore occasione di visibilità per Corenno, c'era anche in questo caso tantissima gente, la promozione sta dando ottimi risultati - commenta Cassinelli - L'attività commerciale che c'è sta lavorando tanto ed è ottimo perché siamo ancora in bassa stagione, ma tutto questo grazie anche alle belle giornate. Conitnueremo così per arrivare pronti all'inaugurazione del prossimo 29 marzo».

Gallery