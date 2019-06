Giù la serranda per l'ultima volta: Lecco perde anche Teorema Giocattoli

Dopo "Peter Pan", Lecco ha perso anche "Teorema". Sabato 15 giugno è stato, infatti, l'ultimo giorno di lavoro della storica giocattoleria di corso Martiri, 27, condotta per trentanove anni dalle sorelle Maria Elena e Maria Franca Todeschini, che rilevarono l'attività nel lontano 1980. Terminata la vendita della merce scontata, infatti, è arrivato il momento di salutare la città, fisicamente e attraverso un breve ma simbolico post apparso sulla pagina Facebook: «Salutiamo con affetto tutti i nostri clienti per questi 39 anni passati insieme. Elena e Franca», si legge nel breve commiato apparso sul social network.

Generazioni cresciute con "Teorema"

Generazioni intere di lecchesi sono cresiciute entrando e uscendo, in particolar modo nel periodo di Carnevale, dalle porte dell'esercizio commerciale di proprietà delle due sorelle che, almeno per il momento, non hanno trovato nessuno cui cedere la gestione del negozio. Una storia non intaccata dall'avvento dell'e-commerce, battuto dai vecchi dogmi «qualità e fedeltà» rappresentati dai prodotti e, ancor più, dalle titolari di "Teorema".