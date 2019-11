Capolavoro del Tintoretto in arrivo a Lecco per Natale

Il Tintoretto arriva a Lecco per l'Avvento e il Natale. In occasione del cinquecentesimo anniversario della nascita del grande maestro veneziano (Jacopo Robusti, 1519-1594), è previsto lo sbarco in città dell'Annunciazione del Doge Grimani, un capolavoro di grande valenza artistica e carico di valore spirituale.

L'evento è davvero raro poiché l'Annunciazione del Tintoretto è di proprietà di un collezionista privato, e soltanto tre volte è stata esposta a disposizione del pubblico. Grande interesse, naturalmente, è già stato creato tra gli appassionati di arte e non solo.

A organizzare l'esposizione è la parrocchia San Nicolò di Lecco/Comunità Pastorale Madonna del Rosario, nel tentativo di offrire alla città una riflessione sul mister cristiano del Natale. L'iniziativa si intitola "Il Mistero nell'Arte" e sarà allestita in collaborazione con il Comune di Lecco.