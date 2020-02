Civate: Protezione Civile al lavoro, pulite le sponde del fiume Toscio

Protezione Civile di Civate al lavoro per ripulire le sponde del fiume Toscio, corso d'acqua che taglia in due il paese. I volontari, nella mattinata di sabato 1 febbraio, hanno tagliato l'erba che affianca il fiume e, di conseguenza, l'hanno reso più sicuro in caso d'improvvisi aumenti della flusso d'acqua.