Tour operator e giornalisti stranieri sul Lago visitano le piazze lecchesi illuminate

Sabato 30 novembre, nell'ambito del festival delle luci "Lake Como Christmas Light in the world", si è svolto un educational per Tour Operator e giornalisti stranieri per mostrare l'offerta del Lago di Como in inverno, partendo dagli eventi del periodo natalizio.

Un'occasione di scoperta e visita delle eccellenze e dei luoghi scenografici organizzata dal Distretto turistico del Centro Lago, in collaborazione con le Province di Como e di Lecco. I partecipanti, provenienti da Stati Uniti, nord Europa e Cina, hanno passeggiato in centro città a Como e goduto della vista dall'alto grazie a una salita a Brunate in funicolare.

Dopo pranzo il gruppo è stato ospite dell'agriturismo La Costa di La Valletta Brianza con una visita guidata delle cantine e una degustazione di vini Igt Terre Lariane.

Nel tardo pomeriggio a Lecco sono stati accompagnati dal personale dell'Infopoint della Provincia, che ha mostrato loro lo spettacolo delle piazze illuminate dall'iniziativa "Luci su Lecco" e le vie dello shopping in centro; immancabile la foto ricordo davanti all'albero illuminato di Piazza Garibaldi.

Gallery