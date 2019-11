Transumanza: un anno dopo tornano le pecore lecchesi star del web

Sono tornate sul "set" che le aveva incoronate star di fama internazionale. E anche di "fame" internazionale. Questa volta, però, lo stomaco era evidentemente pieno e per lo spuntino non c'è stato spazio.

Esattamente un anno fa, un gregge di pecore in transito tra Bonacina e San Giovanni divenne celebre dopo essere stato immortalato in una foto (sotto, inseme all'autore) che fece il giro del mondo in poche ore. Nello scatto, che molti di voi ricorderanno, gli ovini passavano tra le auto parcheggiate, fermandosi però a gustare pacificamente le siepi dei condomini di Via Don Monza. Il fotografo Gualtiero Airoldi catturò l'immagine e in poche ore, grazie anche all'articolo di Lecco Today, la notizia divenne virale, tanto da essere condivisa migliaia di volte e arrivare, nei giorni seguenti, a essere ripresa dalla stampa estera (persino in Argentina).

Venerdì scorso, a quasi un anno esatto (per la precisione 360 giorni) di distanza, la scena si è ripetuta e Airoldi era ancora una volta lì pronto a scattare (del resto il web lo ha incoronato come "il Signore delle pecore"). La foto è pressoché identica, tranne per un particolare di non poca importanza: le pecore non brucano più le siepi (se non due o tre irriducibili), aprendo interrogativi che non faranno dormire la notte. Erano già sazie? Non ci sono più le siepi di una volta? La notorietà, come spesso capita, le ha cambiate nel profondo?

Nessuno può saperlo, nemmeno lo stesso Airoldi. Le pecore sono passate, la transumanza ha ripetuto la sua millenaria tradizione. E i giardinieri questa volta hanno brindato.