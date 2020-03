Coronavirus, cambia il trasporto pubblico: tutte le modifiche

Segnaliamo le modifiche di orari e servizi di altri Enti territoriali di cui siamo venuti a conoscenza.

Trasporto pubblico locale - Linee Lecco spa

Per contribuire alla riduzione del contagio da Coronavirus, da sabato 14 marzo 2020 entrano in vigore gli orari del servizio invernale già applicati durante le vacanze scolastiche natalizie. Essi rimarranno in vigore fino sino a domenica 5 aprile 2020.

Tali orari tengono conto della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ma garantiscono il servizio di trasporto pubblico.

Le frequenze del servizio si trovano alle paline di fermata, sul sito di Linee Lecco e sul libretto orari nelle pagine "vacanze scolastiche".

Camera di Commercio Como-Lecco > Comunicazione all'utenza

Navigazione Laghi - Lago di Como



Sospensione di tutti i servizi di navigazione del servizio pubblico di linea

in via temporanea, tenuto conto delle indicazioni emanate dal Governo con DCPM 08/03/2020 e DCPM 09/03/2020 finalizzate a una importante riduzione della mobilità su tutto il territorio nazionale, Direzione di esercizio ha disposto che da giovedì 12 marzo a venerdì 3 aprile 2020 sono sospesi tutti i servizi di navigazione del servizxio pubblico di linea.



Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione di esercizio (tel. +39.031.579.211 – numero verde 800-55.18.01 – e-mail infocomo@navigazionelaghi.it - https://www.navigazionelaghi.it/lago-como.aspx > Avvisi

Ispettorato Territoriale del Lavoro Como - Lecco

Venerdì 13 marzo 2020 gli Uffici saranno chiusi per sanificazione-disinfezione:



- sede di Como, via Bellinzona, n.111

- sede di Lecco. via Balicco, n.93/101