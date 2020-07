Valmadrera: erogati i contributi alle famiglie per il trasporto scolastico degli studenti residenti in città

Un passo importante verso famiglie e studenti. L’Amministrazione Comunale di Vamadrera, alla scadenza dei termini previsti per la consegna delle documentazione atta all’erogazione dei contributi per il trasporto scolastico su mezzi pubblici a favore di studenti residenti in città per l’anno scolastico 2019/2020 che avevano optato per la sottoscrizione di abbonamenti per studenti mensili o settimanali, ha proceduto all’erogazione dei contributi previsti per gli aventi diritto così come rimodulato a seguito dell’emergenza sanitaria relativa al Coronavirus che ha costretto alla chiusura anticipata delle scuole di ogni ordine e grado.

«L’Amministrazione Comunale, considerata anche la problematica situazione che si è venuta a creare e che ha comunque influito sulle economie familiari anche relativamente alle spese scolastiche sostenute - spiegano da via Roma -, ha deciso di erogare un contributo, di entità minore, ad alcuni utenti che avevo comunque presentato regolare ed approvata domanda nei termini previsti dal bando emanato nell’ottobre 2019, ma che al termine dell’anno scolastico hanno presentato abbonamenti per studenti mensili o settimanali che coprivano solo 5 mesi invece dei 6 mesi richiesti».