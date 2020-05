Fase 2, treni pieni al 25%. L'assessore Terzi: «Situazione sotto controllo»

«Da una prima analisi dei dati di questa mattina possiamo dire che per il sistema regionale del trasporto ferroviario non si sono verificati particolari disagi. La media dei viaggiatori è del 25% rispetto alla media di un giorno feriale in tempo di normalità. La situazione dunque è complessivamente positiva ma teniamo alta l'attenzione proseguendo con l'azione di monitoraggio».

Lo ha comunicato l'assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture, Claudia Terzi, intorno a mezzogiorno di lunedì 4 maggio. «Durante l'ora di punta - conclude Terzi - solo alcuni treni hanno raggiunto il 30% di riempimento».

I pendolari lamentano la mancanza di informazioni e la distribuzione di mascherine: quest'ultima però è andata in scena soltanto nella stazione del capoluogo, come da accordo fra Trenord e Regione Lombardia.

A Lecco distribuite le mascherine

Così ha commentato la "ripartenza" Francesco Ninno del Comitato Pendolari del Meratese: «Stamattina la Stazione di Cernusco si è risvegliata in modo tranquillo. Pochi viaggiatori e tutti ordinati e distanziati. Treni sostanzialmente vuoti (circa il 10/15% della capienza). In stazione nessun cartello, nessuna indicazione sulle norme di comportamento e sala d'attesa inspiegabilmente chiusa. Circa una decina di viaggiatori hanno cercato di fare l'abbonamento in biglietteria ma i sistemi erano fuori uso e sono stati invitati a utilizzare le macchinette automatiche. Nessun controllo e nessuna distribuzione di mascherine o guanti (come per esempio a Lecco) dove erano presenti addetti della Protezione Civile e Carabinieri.

Molti pendolari, non fidandosi, hanno evidentemente optato per la soluzione in proprio. «Sulla statale il traffico veicolare verso Milano è sostenuto» ha infatti concluso, lapidario, Ninno.