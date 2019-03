Scontro fra treni a Inverigo, indetto uno sciopero per lunedì

Uiltrasporti, Ugl, Orsa, Slm Fast Confsal e Faisa-Cisal hanno proclamato per lunedì primo aprile uno sciopero di un'ora, dalle 12 alle 13, di Trenord e Fnm. Astensione che gli stessi sindacati definiscono di durata simbolica e dovuta "al grave incidente avvenuto nella serata di ieri nella stazione di Inverigo determinato dall'assenza di sistemi che assicurino sufficienti livelli di sicurezza, così come avviene nella principale rete nazionale".

La rivendicazione dei sindacati

I sindacati rivendicano che "tutte le linee della Lombardia siano dotate di sistemi di sicurezza in grado di garantire gli stessi standard" e dichiarano che "in assenza di tangibili iniziative e finanziamenti atti ad eliminare le storture evidenziate si vedranno costrette ad avviare azioni di maggiore e più decisa mobilitazione affinché la Lombardia, regione in cui viaggiano oltre 700.000 cittadini, abbia i più elevati standard di sicurezza ferroviaria".