Tutti a sciare in Lombardia: tornano i "Treni della neve" di Trenord

Con l'arrivo dell'inverno tornano i "Treni della neve": anche quest'anno per la stagione invernale riecco le proposte treno+navetta+skipass ideate da Trenord per portare i viaggiatori in treno a trascorrere una, due o tre giornate di divertimento sugli sci nei comprensori di Aprica, Valmalenco, Montecampione e Pontedilegno-Tonale, ovvero le località più amate della Lombardia.

L'offerta speciale di Trenord comprende il viaggio di andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia alle stazioni più vicine ai comprensori, il servizio di bus-navetta - dedicato e disponibile esclusivamente su prenotazione - verso gli impianti e un voucher valido per il ritiro dello skipass. Le offerte prevedono anche sconti speciali sul noleggio di attrezzature, punti di ristoro, strutture ricettive.

Sempre più apprezzati da studenti, stranieri e possessori di seconda casa in montagna i "Treni della neve" sono l'ideale per chi vuole trascorrere una o più giornate di sport e divertimento ad alta quota, sciando nei più famosi comprensori della Lombardia. Con i "Treni della neve", infatti, si arriva direttamente sulle piste, evitando traffico e problemi di parcheggio, abbinando la comodità del treno a prezzi vantaggiosi.

I pacchetti speciali "Treni della neve", utilizzabili dal 7 dicembre 2019 al 13 aprile 2020, sono acquistabili a partire dal 28 novembre da sito e App di Trenord (scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store). Al momento dell'acquisto è necessario indicare la data del viaggio. Il biglietto dovrà essere stampato e portato con sé.

Valmalenco

L'offerta, proposta in collaborazione con il Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio, comprende il viaggio a/r in treno da tutta la Lombardia alla stazione di Sondrio, la navetta per raggiungere gli impianti del comprensorio Valmalenco Ski Area e Alpe Palù e un voucher per ritirare lo skipass. Inclusi anche sconti sul noleggio di sci e attrezzature e su punti di ristoro.

Il costo è di 50 euro per una giornata e di 78 euro per due giornate.

Aprica

L'offerta, proposta in collaborazione con Consorzio Media Valtellina e Sita Impianti - Aprica Skipass, comprende il viaggio a/r in treno da tutta la Lombardia fino alla stazione di Tresenda-Aprica-Teglio, la navetta per il raggiungimento dell'area sciistica e il voucher per ritirare lo skipass per il comprensorio di Aprica. Sono inclusi anche sconti sul noleggio di sci, attrezzature e strutture ricettive.

Il costo è di 50 euro per una giornata e di 78 euro per due giornate.

Montecampione

Grazie all'accordo con Montecampione Ski Area, Trenord propone soluzioni per una giornata sugli sci a Montecampione. La proposta prevede il viaggio a/r da tutta la Lombardia a Piancamuno, la navetta per il raggiungimento dell'area sciistica e il voucher per ritirare lo skipass. Sono incluse inoltre tariffe agevolate sul noleggio di sci e attrezzature e per la scuola sci.

Il costo è di 34 euro per una giornata.

Pontedilegno-Tonale

Trenord, grazie all'accordo con Adamello Ski, propone il comprensorio di Pontedilegno-Tonale come nuova meta per uno, due o tre giorni di divertimento sulla neve. La proposta prevede il viaggio a/r da tutta la Lombardia fino alla stazione di Edolo, la navetta per raggiungere l'area sciistica e il voucher per ritirare lo skipass. L'offerta non è valida tra il 26 dicembre 2019 ed il 6 gennaio 2020 compresi. Il biglietto speciale da tre giorni sarà valido dal 7 gennaio 2020.

Il costo è di 47 euro per una giornata, 85 euro per due giornate e di 116 euro per tre giornate.