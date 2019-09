Lecco-Carnate-Milano linea meno affidabile a luglio: bonus per i pendolari

Anche la Lecco-Bergamo-Brescia e la Lecco-Carnate-Milano tra le linee ferroviarie lombarde meno efficienti nel mese di luglio secondo l'indice di affidabilità di Trenord. La Lecco-Carnate-Milano è risultata addirittura la peggiore: con l'11,58% di treni in ritardo o cancellati, ha superato di gran lunga lo standard minimo previsto, indicato nel 5%.

Nel mese di Luglio 2019 i treni di ben 22 direttrici su 39 del Servizio ferroviario regionale non hanno rispettato lo standard di affidabilità previsto dal Contratto di Servizio. Gli abbonati di queste direttrici potranno pertanto acquistare l'abbonamento mensile di ottobre 2019 con lo sconto del 30% oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potranno richiedere il Bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento.

Per l'attribuzione del Bonus sulle tratte appartenenti a più direttrici e per gli abbonamenti sui quali si applica, Trenord invita a consultare la sezione Bonus del proprio sito.

Straniero: «Dati in linea con l'annus horribilis 2018»

A giugno e a luglio 2019 il servizio ferroviario ha registrato ancora un netto peggioramento nonostante gli annunci. A confermarlo sono i dati di Trenord sui bonus di ottobre, appena diffusi, che andranno a "risarcire" anche i pendolari lecchesi perché non è stata rispettata la soglia di puntualità. In quei 60 giorni si sono addirittura registrati dati in linea con quelli corrispondenti del 2018 che, ricordo, è stato l'anno peggiore del servizio ferroviario regionale. Ma la situazione non doveva migliorare? A noi, ma soprattutto ai pendolari, non sembra proprio che sia accaduto» ha dichiarato Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd, commentando i dati relativi a puntualità e affidabilità del servizio ferroviario regionale.