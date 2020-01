Tuffo nel lago a Capodanno, edizione da record a Mandello

Hanno sfidato l'acqua fredda, anche sei con i suoi 10° C ha saputo "scaldare" rispetto agli 8° dell'aria, per mantenere viva la tradizione. E anzi, hanno dato vita a un'edizione da record. Mai, infatti, il tuffo dei cosiddetti "pinguini" nello specchio di lago antistante la Darsena Falck a Mandello era stato così partecipato: l'edizione 2020, l'undicesima, ha fatto registrate 38 persone, più che raddoppiata la precedente (16) e migliorato il primato storico di 23.

Guidati da Carlo Gilardi, unico ad avere partecipato a tutti i tuffi di Capodanno, i 38 sono entrati in acqua intorno alle 11.30, per poi stappare lo spumante e concedersi un altro brindisi di benvenuto al nuovo anno. Non è mancato un momento toccante, il ricordo a Mariella Alippi, anima del Gal di Luzzeno scomparsa lo scorso agosto e presente nell'edizione del 2019.

Le curiosità: la più lontana partecipante è stata Antonella, da Cino (Sondrio), anche se Jack Mossey, di Mandello, è originario di Londra. I mandellesi, in tutto, sono stati quindici. Il piccolo Leonardo, 10 anni, è stato il più giovane, mentre il "veterano" in acqua, con le sue sei partecipazioni, è stato lo storico amministratore ed esponente del mondo delle associazioni di Mandello Luciano Benigni, 75 anni. Dei 38 "pinguini", ben 20 hanno effettuato il loro primo tuffo di Capodanno. Per augurarsi a vicenda, e al folto pubblico assiepato ai Giardini, un felice 2020.