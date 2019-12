Posteggio dell'ospedale: «Sì a proposte concrete senza scatenare guerre tra poveri»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Abbiamo appreso a mezzo stampa della proposta di Ezio Venturini, esponente di "Cambiamo con Toti" ed ex assessore all'Ambiente della Giunta Brivio in merito al posteggio per utenti dell'ospedale Manzoni di Lecco e siamo perplessi rispetto alla posizione rappresentata.

Riteniamo che chi si appresta a presentare proposte per il cambiamento della città di Lecco debba avere una visione d'insieme globale del problema soprattutto se si parla di dinamiche connesse ai servizi sanitari pubblici. Forse nel rappresentare uno squilibrio rispetto all'esigenza dei posteggi presso la Asst di Lecco tra dipendenti e utenza, non si tiene conto che, le categorie a cui si fa cenno "navigano" nella stessa barca di difficoltà, e che, oggi più di ieri, è fondamentale trovare il "giusto equilibrio" per garantire

a operatori e utenti quanto necessario per erogare e ricevere un servizio di qualità adeguato.

La Uil Fpl del Lario si è battuta sin dall'inizio della propria esperienza sindacale affinché sul tema dei posteggi si aprisse un dibattito serio affinchè gli operatori del servizio sanitario potessero fruire di tutti i posteggi necessari e utili anche in ottica dell'assistenza da erogare, e per questo che, siamo convinti che di ulteriori possibilità di posteggio siano possibili purchè si attivino gli investimenti necessari.

Alla politica che si appresta ad amministrare il Comune di Lecco chiediamo proposte concrete e le necessarie risorse per investire sul territorio e non dividere la popolazione tra soggetti di Serie A e di Serie B perché a nostro avviso, oltre a non essere una modalità proficua di gestione della città, non fa bene a nessuno, soprattutto quando si parla di sanità pubblica.

Il Segretario Generale Uil Fpl del Lario, Vincenzo Falanga