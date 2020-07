Premio Ultreya 2020 alla dott.ssa Elena Bellazzi: «L'associazione fa qualcosa di straordinario, come avrebbe voluto Luca»

La dottoressa Elena Bellazzi, 27 anni, laureata con lode all’Università di Pavia, è la vincitrice del "Premio Ultreya 2020". Catapultata, a fine marzo, a fare il medico di base a Caprino Bergamasco per sostituire un dottore deceduto, ha avuto il suo battesimo di fuoco; il riconoscimento, invece, l'è stato assegnato per la tesi sperimentale sulla circolazione extracorporea: «Mi fa piacere aver conosciuto questa realtà - ha detto dal palco dell'Auditorium del "Fatebenefratelli" di Valmadrera -. Ammiro questa fondazione perché, nonostante un evento tragico, ha fatto nascere un qualcosa di straordinario. Luca non avrebbe voluto che vi fermaste e voi non l’avete fatto, io spero di poter imparare dal suo esempio e, quindi, sapert trattare la persona a 360° senza mai perdere l’umanità». I colleghi di Luca Magistris, scomaprso nel 2010 a soli trentaciqneu anni, le hanno consegnato anche un libro di Valmadrera, una targa e dei fiori.

«Dieci anni di ricordo e, soprattutto, di generosità in nome di Luca - ha introdotto la serata il sindaco Antonio Rusconi -. Lo hanno fatto nel massimo disinteresse e con grande generosità. Qualcuno ha giocato con lui a basket, qualcuno è stato anche amico di famiglia. Il Fondo fa parte di quelli che compongono la Comunità di Valmadrera, per questo ci sono qui il sindaco e la gran parte della Giunta, oltre a Donatella Crippa. E’ bello che la stampa sia numerosa per le belle notizie, non è casuale che il primo discorso del sindaco post-covid cada per un momento di generosità. Ognuno di noi ha in mente immagini e volti di questi ultimi mesi, purtroppo venuti a mancare. Non è stato possibile, ahinoi, riproporre l’iniziativa del Ronco, che ha sempre raccolto centinaia di persone in una gara di generosità. Oggi, comunque, viene premiato il merito e una giovane dottoressa: in una società che parla tanto dei giovani che sbagliano, almeno altrettanti lavorano duramente e fanno sacrifici, ottenendo risultati. Il Premio Luca Magistris ci permette di dire “ci sono anche tanti giovani così”, che fanno notizia. La gratitudine del Comune è si per le scuole del Nepal e i fondi raccolti, all’associazione “La Rosa” per i disabili di Nibionno, per gli apparecchi del pronto soccorso, per le zolle del sintetico, ai mobili del centro “Oltre Noi” e altre iniziative ancora. Dobbiamo continuare a far vivere i valori e gli affetti che abbiamo conosciuto in Luca. Mai come adesso, in maniera violenta, abbiamo scoperto che abbiamo bisogno di medici e infermieri bravi, meno di piloti e calciatori. Questa è una cosa essenziale, che la maggior parte degli italiani pare aver capito. In questi dieci anni avete scritto una pagina molto bella della nostra comunità: continuate a scrivere pagine di generosità, era il desiderio di Luca cercare un mondo migliore».

Laura Magistris, sorella dello scomparso dottore, ha parlato per conto dell'associazione "Ultreya - In cammino con Luca»: «Certo che continueremo a fare il bene nel nome di Luca, è un compito che ci sentiamo cucito addosso. Lo avrebbe fatto lui al posto nostro se avesse potuto, con lo sguardo sempre avanti e in alto, verso qualcosa che sarà più bello e migliore rispetto a ciò che già c’è. Il senso della borsa di studio è questo e ci dà sempre gioia assegnarlo, ogni volta che ci riuniamo con la commissione medica siamo sempre emozionati, poichè i vincitori sono sempre estremamente brillanti. Un “grazie” speciale va alla Giunta, che ci supporta sempre durante l’anno. Elena ha scritto una tesi in anestesia e rianimazione, tesi sperimentale sulla circolazione extracorporea: durante la pandemia, evento drammatico, ci ha fatto riscoprire il valore e il significato profondo dell’essere medici, in particolar modo degli anestesisti e rianimatori. Devono curare tutto, in tanti casi la vita del paziente dipende dalle scelte che il medico rianimatore può fare. Tutti, in questi mesi, abbiamo capito l’importanza dei bravi medici e infermieri. Ricordo, infine, l’iniziativa benefica in favore dell’ospedale di Lecco, tramite cui è stato acquistato un apparecchio di minuscole dimensioni, ma di grande importanza, come l’ecografo portatile».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Elena, non essere schiava della tecnologia»

Sentito anche il commento del dott. Paolo Schiavo: «Fare l’anestesista è difficile, proprio oggi ne ho avuto la prova. In questo periodo tutti abbiamo dovuto affrontare la drammaticità della morte nella solitudine, senza lasciare ai parenti la possibilità di salutare i cari. La drammaticità di tutto questo mi ha fatto spesso ripensare a Luca, perchè disappunto, disperazione e impotenza hanno fatto da contraltare all’illusione di poter padroneggiare la scienza. I pazienti che abbiamo accompagnato alla morte ci saranno grati per i piccoli gesti di umanità che abbiamo avuto per loro. Alla giovane collega che premiamo dico: “si” alla tecnologia, ma non farti dominare da questa, impara a gestirla. Luca era un maestro, nel suo modo tra le righe, nel compiere gesti fini e incisivi, che colpivano al cuore e lasciavano un segno: l’auguro migliore che posso farti, Elena, è che tu sia in grado di fare queste cose, ma nessuno te le regala».

Gallery